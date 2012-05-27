《一周市场焦点》焦虑不安的夏季即将来临

* 避险势头增强

* 欧洲政治与经济动荡给市场投下长长的阴影

* 美国就业报告将提供美国经济状况线索

记者 Richard Hubbard 编译 张涛

路透伦敦5月25日电---春末时节,欧美大地风和日丽,但这不太可能安抚愈加担忧全球前景黯淡的金融市场.

欧元区危机加剧,中国和欧洲的经济数据疲弱,促使投资者越发青睐避险资产,尤其是美国资产,对于稍有风险的资产则退避三舍.这种趋势已经在市场中牢牢确立.

未来一周,投资者将关注美国5月非农就业报告和消费者信心报告,以及第一季国内生产总值(GDP)修正值,以判断美国经济状况是否也开始令人担忧.

但市场关注焦点将主要在于欧洲,集中在6月17日的希腊大选上面.届时反对国际救助计划的政党可能统治希腊.目前希腊全靠国际救助度日.

这种选举结果可能迫使希腊退出欧元区,给全球脆弱的经济与金融体系所造成的附带损害程度将难以估计.

对于西方来说,西班牙正在上演一场完美风暴.该国银行业坏账堆积,各地区政府处于破产边缘,Bankia银行寻求150亿欧元的救助,而加泰罗尼亚(Catalonia)自治区也向中央政府伸手要钱.

"如果不发生十分严重的事情,我认为欧洲不会把全球经济拖下水.问题是存在发生十分严重事情的可能性,"Vanguard资产管理公司的首席分析师Peter Westaway表示.

基金研究公司EPFR Global的数据凸显这种不安情绪正在全球扩散.其数据显示,在截至5月23日的当周,新兴市场股票基金流出15亿美元以上,而此前一周已流出22.5亿美元.

在同一周,新兴市场债券基金流出近5亿美元,这是19周以来首次流出.

同样是在过去一周,欧洲央行(ECB)公布欧元区3月直接投资/证券投资净流出540亿欧元,而2月欧洲央行刚刚采取第二轮向金融体系大规模注资行动.

另一方面,德国过去一周标售了零票息两年期公债,但买家踊跃.

美国10年期公债收益率(殖利率)下降至接近1.7%,逼近纪录低位.美元指数.DXY触及20个月高点.

经过一周的震荡,摩根士丹利资本国际公司(MSCI)的全球股指.MIWD00000PUS几乎回吐了年内的全部涨幅,自3月底高位下挫了12.5%.

**安全第一**

一些分析师认为,市场价格尚未完全反映关于希腊退出欧元区、意大利与西班牙受传染以及整个欧元区前途的臆测.

"我们认为希腊退出的后果要比市场预期的严重,"摩根士丹利的分析师在客户报告中写道.

"虽然欧元区解体不是我们的基本假设,但我们把我们主观预测的解体可能性从25%提高到了35%,并把这种情形发生的预期时间从五年提前到12-18个月."

RBS的分析师认为,即使在希腊政治混乱引发的金融市场动荡过去以后,追逐安全资产的潮流也会进一步持续.

"虽然欧洲央行向市场注入流动性暂时消除了一些不安情绪,但除此之外,两年来的情形基本未变--不要持有任何风险资产,"RBS Markets的欧洲利率研究主管Andrew Roberts表示.

"目前唯一的不同是,亚洲也开始受到拖累,部分因为亚洲的主要出口市场正是欧洲."

未来一周可能发生变化的事情是,主要央行讨论采取更强的预防性立场,尤其是如果有证据显示欧洲危机正在进一步拖累美国或亚洲经济前景.

Vanguard的Westaway表示,在目前的环境下,全球各地的企业和家庭可能会推迟支出.

"他们正在考虑发生真正糟糕事情的可能性,因此最适宜的做法是什么都不做,等问题解决之后再说."

第一个关键信号可能是将于周二公布的美国经济谘商会5月消费者信心指数,一些分析师预计该指数会下降,因4月美国就业报告疲弱.

重头戏将是周五公布的5月就业报告,料将显示就业岗位增幅将从4月的11.5万个小幅增加到15万个.

德国5月通胀数据初值定于周二公布,欧元区通胀数据将于周四公布,银行放贷活动调查报告将于周三公布.这些数据可能影响对于欧洲央行是否会降息的预期.(完)