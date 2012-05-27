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市场报道 | 2012年 5月 27日 星期日 13:33 BJT

〔CFTC报告〕ICE棉花期货5月22日持仓报告(表)

路透5月25日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年5月22日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(190,015口)

55,128 62,602 17,726 102,770 93,013 175,624 173,341 14,391 16,674

较5月15日变动(增加1,406口)

-4,461 -609 1,864 2,667 -39 70 1,216 1,336 190

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.0 32.9 9.3 54.1 49.0 92.4 91.2 7.6 8.8

各类交易商数量(总计为298家)

95 114 69 60 64 194 213 (完)

--编译 王兴亚;审校 张涛

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