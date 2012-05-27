〔CFTC报告〕CBOT玉米期货5月22日持仓报告(表)

美国热股：通用汽车承诺在并购交易中保持欧宝独立性，前者盘初下跌
路透2月17日 - 德国经理人杂志援引消息人士的话报导，通用汽车首席执行官博拉(Mary Barra)在旗下欧宝(Opel)德国总部作出保证，称欧宝在与法国PSA(标致雪铁龙)集团的交易中将保持独立。
路透5月25日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年5月22日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,195,041口)
287,449 140,758 187,362 599,538 634,647 1074349 962,767 120,692 232,274
较5月15日变动(减少37,014口)
-16,037 -37,414 -2,001 -14,126 13,515 -32,164 -25,900 -4,850 -11,114
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
24.1 11.8 15.7 50.2 53.1 89.9 80.6 10.1 19.4
各类交易商数量(总计为707家)
166 164 200 199 302 476 576 (完)
--编译 王兴亚;审校 张涛
路透2月17日 - 德国经理人杂志援引消息人士的话报导，通用汽车首席执行官博拉(Mary Barra)在旗下欧宝(Opel)德国总部作出保证，称欧宝在与法国PSA(标致雪铁龙)集团的交易中将保持独立。
路透2月17日 - 美国股市周五开盘下跌，在长周末假期来临前，投资者对过去几天引领股市屡创纪录新高的金融股获利了结，并等待经济政策的明确信息。
路透2月17日 - 美国食品公司--卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)提议与联合利华(Unilever)进行合并，但遭后者拒绝。