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市场报道 | 2012年 5月 27日 星期日 13:32 BJT

〔CFTC报告〕CBOT玉米期货5月22日持仓报告(表)

路透5月25日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年5月22日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,195,041口)

287,449 140,758 187,362 599,538 634,647 1074349 962,767 120,692 232,274

较5月15日变动(减少37,014口)

-16,037 -37,414 -2,001 -14,126 13,515 -32,164 -25,900 -4,850 -11,114

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

24.1 11.8 15.7 50.2 53.1 89.9 80.6 10.1 19.4

各类交易商数量(总计为707家)

166 164 200 199 302 476 576 (完)

--编译 王兴亚;审校 张涛

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