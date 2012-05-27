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市场报道 | 2012年 5月 27日 星期日 13:30 BJT

〔CFTC报告〕CBOT小麦期货5月22日持仓报告(表)

路透5月25日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年5月22日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(420,479口)

109,235 115,367 59,979 222,482 198,777 391,696 374,123 28,783 46,356

较5月15日变动(减少17,634口)

2,022 -52,599 726 -20,510 40,859 -17,762 -11,014 128 -6,620

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

26.0 27.4 14.3 52.9 47.3 93.2 89.0 6.8 11.0

各类交易商数量(总计为380家)

113 142 115 78 106 265 295 (完)

--编译 王兴亚;审校 张涛

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