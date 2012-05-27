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市场报道 | 2012年 5月 27日 星期日 13:30 BJT

〔CFTC报告〕CBOT大豆期货5月22日持仓报告(表)

路透5月25日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年5月22日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(776,789口)

295,629 50,742 124,184 293,180 508,351 712,993 683,277 63,796 93,512

较5月15日变动(减少14,047口)

5,359 3,294 -6,516 -15,219 -11,311 -16,376 -14,533 2,329 486

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

38.1 6.5 16.0 37.7 65.4 91.8 88.0 8.2 12.0

各类交易商数量(总计为586家)

231 113 198 159 201 475 450 (完)

--编译 王兴亚;审校 张涛

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