〔CFTC报告〕CBOT大豆期货5月22日持仓报告(表)

美国热股：通用汽车承诺在并购交易中保持欧宝独立性，前者盘初下跌
路透2月17日 - 德国经理人杂志援引消息人士的话报导，通用汽车首席执行官博拉(Mary Barra)在旗下欧宝(Opel)德国总部作出保证，称欧宝在与法国PSA(标致雪铁龙)集团的交易中将保持独立。
路透5月25日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年5月22日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(776,789口)
295,629 50,742 124,184 293,180 508,351 712,993 683,277 63,796 93,512
较5月15日变动(减少14,047口)
5,359 3,294 -6,516 -15,219 -11,311 -16,376 -14,533 2,329 486
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
38.1 6.5 16.0 37.7 65.4 91.8 88.0 8.2 12.0
各类交易商数量(总计为586家)
231 113 198 159 201 475 450 (完)
--编译 王兴亚;审校 张涛
路透2月17日 - 德国经理人杂志援引消息人士的话报导，通用汽车首席执行官博拉(Mary Barra)在旗下欧宝(Opel)德国总部作出保证，称欧宝在与法国PSA(标致雪铁龙)集团的交易中将保持独立。
路透2月17日 - 美国股市周五开盘下跌，在长周末假期来临前，投资者对过去几天引领股市屡创纪录新高的金融股获利了结，并等待经济政策的明确信息。
路透2月17日 - 美国食品公司--卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)提议与联合利华(Unilever)进行合并，但遭后者拒绝。