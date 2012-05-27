〔CFTC报告〕NYMEX原油期货5月22日持仓报告(表)

美国热股：通用汽车承诺在并购交易中保持欧宝独立性，前者盘初下跌
路透2月17日 - 德国经理人杂志援引消息人士的话报导，通用汽车首席执行官博拉(Mary Barra)在旗下欧宝(Opel)德国总部作出保证，称欧宝在与法国PSA(标致雪铁龙)集团的交易中将保持独立。
路透5月25日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年5月22日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,442,523口)
343,701 159,630 418,225 607,894 797,331 1369820 1375186 72,703 67,337
较5月15日变动(减少96,628口)
-12,610 -12,218 -39,614 -30,450 -40,195 -82,674 -92,027 -13,954 -4,601
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
23.8 11.1 29.0 42.1 55.3 95.0 95.3 5.0 4.7
各类交易商数量(总计为320家)
110 93 128 93 95 271 260 (完)
--编译 王兴亚;审校 张涛
路透2月17日 - 德国经理人杂志援引消息人士的话报导，通用汽车首席执行官博拉(Mary Barra)在旗下欧宝(Opel)德国总部作出保证，称欧宝在与法国PSA(标致雪铁龙)集团的交易中将保持独立。
路透2月17日 - 美国股市周五开盘下跌，在长周末假期来临前，投资者对过去几天引领股市屡创纪录新高的金融股获利了结，并等待经济政策的明确信息。
路透2月17日 - 美国食品公司--卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)提议与联合利华(Unilever)进行合并，但遭后者拒绝。