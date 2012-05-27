版本:
中国
市场报道 | 2012年 5月 27日 星期日 13:29 BJT

〔CFTC报告〕NYMEX原油期货5月22日持仓报告(表)

路透5月25日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年5月22日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,442,523口)

343,701 159,630 418,225 607,894 797,331 1369820 1375186 72,703 67,337

较5月15日变动(减少96,628口)

-12,610 -12,218 -39,614 -30,450 -40,195 -82,674 -92,027 -13,954 -4,601

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

23.8 11.1 29.0 42.1 55.3 95.0 95.3 5.0 4.7

各类交易商数量(总计为320家)

110 93 128 93 95 271 260 (完)

--编译 王兴亚;审校 张涛

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐