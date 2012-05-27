〔CFTC报告〕COMEX期铜5月22日持仓报告(表)

美国热股：通用汽车承诺在并购交易中保持欧宝独立性，前者盘初下跌
路透2月17日 - 德国经理人杂志援引消息人士的话报导，通用汽车首席执行官博拉(Mary Barra)在旗下欧宝(Opel)德国总部作出保证，称欧宝在与法国PSA(标致雪铁龙)集团的交易中将保持独立。
路透5月25日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2012年5月22日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(150,189口)
40,184 50,282 16,922 82,296 60,264 139,402 127,468 10,787 22,721
较5月15日变动(增加2,255口)
-1,673 4,567 3,795 397 -7,010 2,519 1,352 -264 903
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
26.8 33.5 11.3 54.8 40.1 92.8 84.9 7.2 15.1
各类交易商数量(总计为205家)
53 93 41 43 41 116 161 (完)
--编译 王兴亚;审校 张涛
路透2月17日 - 德国经理人杂志援引消息人士的话报导，通用汽车首席执行官博拉(Mary Barra)在旗下欧宝(Opel)德国总部作出保证，称欧宝在与法国PSA(标致雪铁龙)集团的交易中将保持独立。
路透2月17日 - 美国股市周五开盘下跌，在长周末假期来临前，投资者对过去几天引领股市屡创纪录新高的金融股获利了结，并等待经济政策的明确信息。
路透2月17日 - 美国食品公司--卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)提议与联合利华(Unilever)进行合并，但遭后者拒绝。