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市场报道 | 2012年 5月 27日 星期日 13:29 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期铜5月22日持仓报告(表)

路透5月25日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2012年5月22日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(150,189口)

40,184 50,282 16,922 82,296 60,264 139,402 127,468 10,787 22,721

较5月15日变动(增加2,255口)

-1,673 4,567 3,795 397 -7,010 2,519 1,352 -264 903

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

26.8 33.5 11.3 54.8 40.1 92.8 84.9 7.2 15.1

各类交易商数量(总计为205家)

53 93 41 43 41 116 161 (完)

--编译 王兴亚;审校 张涛

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