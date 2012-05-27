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市场报道 | 2012年 5月 27日 星期日 13:33 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期金5月22日持仓报告(表)

路透5月25日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年5月22日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(435,706口)

169,551 54,400 40,854 172,750 308,348 383,155 403,602 52,551 32,104

较5月15日变动(增加13,615口)

5,500 4,491 5,425 2,134 -1,185 13,059 8,731 556 4,884

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

38.9 12.5 9.4 39.6 70.8 87.9 92.6 12.1 7.4

各类交易商数量(总计为300家)

151 75 84 55 45 238 180 (完)

--编译 王兴亚;审校 张涛

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