〔CFTC报告〕COMEX期金5月22日持仓报告(表)

美国热股：通用汽车承诺在并购交易中保持欧宝独立性，前者盘初下跌
路透2月17日 - 德国经理人杂志援引消息人士的话报导，通用汽车首席执行官博拉(Mary Barra)在旗下欧宝(Opel)德国总部作出保证，称欧宝在与法国PSA(标致雪铁龙)集团的交易中将保持独立。
路透5月25日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年5月22日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(435,706口)
169,551 54,400 40,854 172,750 308,348 383,155 403,602 52,551 32,104
较5月15日变动(增加13,615口)
5,500 4,491 5,425 2,134 -1,185 13,059 8,731 556 4,884
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
38.9 12.5 9.4 39.6 70.8 87.9 92.6 12.1 7.4
各类交易商数量(总计为300家)
151 75 84 55 45 238 180 (完)
--编译 王兴亚;审校 张涛
路透2月17日 - 德国经理人杂志援引消息人士的话报导，通用汽车首席执行官博拉(Mary Barra)在旗下欧宝(Opel)德国总部作出保证，称欧宝在与法国PSA(标致雪铁龙)集团的交易中将保持独立。
路透2月17日 - 美国股市周五开盘下跌，在长周末假期来临前，投资者对过去几天引领股市屡创纪录新高的金融股获利了结，并等待经济政策的明确信息。
路透2月17日 - 美国食品公司--卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)提议与联合利华(Unilever)进行合并，但遭后者拒绝。