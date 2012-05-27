〔CFTC报告〕COMEX期金5月22日持仓报告(表)

美国热股：通用汽车承诺在并购交易中保持欧宝独立性，前者盘初下跌

路透2月17日 - 德国经理人杂志援引消息人士的话报导，通用汽车首席执行官博拉(Mary Barra)在旗下欧宝(Opel)德国总部作出保证，称欧宝在与法国PSA(标致雪铁龙)集团的交易中将保持独立。