〔中国数据〕1-4月全国规模以上工业企业利润同比续降1.6%--国家统计局

数据并显示,1-4月,在41个工业大类行业中,27个行业利润同比增长,11个行业同比下降.石油和天然气开采业利润同比增长8.2%,农副食品加工业增长18.7%;石油加工、炼焦和核燃料加工业由同期盈利转为亏损.