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亚洲 | 2012年 5月 28日 星期一 07:35 BJT

****主要国家经济指标预测--5月28日****

路透5月25日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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5月28日(一)

2100 韩国央行制造业景气判断指标(BSI) 6月 -- 84

2330 日本所有家庭支出(较前月) 4月 -- -0.1%

(较上年同期) -- +3.4%

2330 日本失业率 4月 -- 4.5%

求才求职比 -- 0.76

2350 日本零售销售(较上年同期) 4月 -- +10.3%

美国市场和政府适逢假期休市,无重要经济数据公布.

5月28日-6月1日

0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 5月 -- -0.2%

(较上年同期) -- -0.9%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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5月25日(五)

0600 德国GfK消费者信心指数 6月 5.7 5.6

0645 法国消费者信心 5月 90 89

0715 瑞士非农就业岗位(万) 第一季 404.9 --

0800 意大利零售销售(较前月) 3月 -0.2% --

(较上年同期) +1.7% --

0900 意大利薪资(较前月) 4月 +0.3% --

(较上年同期) +1.4% --

1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 5月终值 79.3 77.8

现况指数 87.2 87.1

预期指数 74.3 71.5

1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 5月18日当周 123.1 -- (完)

--整理 王丽鑫/王洋; 审校 张涛

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