〔欧洲政治〕希腊支持纾困的保守党派再度领先--民调

美国热股：通用汽车承诺在并购交易中保持欧宝独立性，前者盘初下跌
路透2月17日 - 德国经理人杂志援引消息人士的话报导，通用汽车首席执行官博拉(Mary Barra)在旗下欧宝(Opel)德国总部作出保证，称欧宝在与法国PSA(标致雪铁龙)集团的交易中将保持独立。
路透雅典5月26日电---最新的民调周六显示,希腊保守党派再度领先,使得希腊有望组建一个支持纾困计划的政府,让该国继续保留在欧元区内.
在5月6日的选举中,支持与反对纾困计划附加撙节条件的党派势均力敌,迫使希腊将在6月17日重新选举.
截至周六进行的民调显示,支持与反对纾困的党派支持率相差不大.
周末公布的五个调查结果显示,支持纾困的保守派新民主党领先反对纾困的左翼激进联盟党(SYRIZA)0.5至5.7个点.但分析师表示,双方仍然难分高下.
据Eleftheros Typos/Pulse、Proto Thema/Alco、Real News/MRB、To Vima/Kapa和Ethnos/MARC的调查结果,如果现在就举行大选,则新民主党的得票率将在25.6-27.7%,而SYRIZA的得票率将为20.1-26%.
据Pulse和MARC的调查,新民主党和另一支持纾困的泛希腊社会主义运动(泛希社运)加在一起,将在拥有300个席位的希腊议会中赢得多数席位,领先11-16席.
路透2月17日 - 德国经理人杂志援引消息人士的话报导，通用汽车首席执行官博拉(Mary Barra)在旗下欧宝(Opel)德国总部作出保证，称欧宝在与法国PSA(标致雪铁龙)集团的交易中将保持独立。
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路透2月17日 - 美国食品公司--卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)提议与联合利华(Unilever)进行合并，但遭后者拒绝。