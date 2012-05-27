〔欧洲政治〕希腊支持纾困的保守党派再度领先--民调

路透雅典5月26日电---最新的民调周六显示,希腊保守党派再度领先,使得希腊有望组建一个支持纾困计划的政府,让该国继续保留在欧元区内.

在5月6日的选举中,支持与反对纾困计划附加撙节条件的党派势均力敌,迫使希腊将在6月17日重新选举.

截至周六进行的民调显示,支持与反对纾困的党派支持率相差不大.

周末公布的五个调查结果显示,支持纾困的保守派新民主党领先反对纾困的左翼激进联盟党(SYRIZA)0.5至5.7个点.但分析师表示,双方仍然难分高下.

据Eleftheros Typos/Pulse、Proto Thema/Alco、Real News/MRB、To Vima/Kapa和Ethnos/MARC的调查结果,如果现在就举行大选,则新民主党的得票率将在25.6-27.7%,而SYRIZA的得票率将为20.1-26%.

据Pulse和MARC的调查,新民主党和另一支持纾困的泛希腊社会主义运动(泛希社运)加在一起,将在拥有300个席位的希腊议会中赢得多数席位,领先11-16席.