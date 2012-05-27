《综述》西班牙地方财政问题及希腊退出警告,令欧元区摇摇欲坠

美国热股：通用汽车承诺在并购交易中保持欧宝独立性，前者盘初下跌
路透2月17日 - 德国经理人杂志援引消息人士的话报导，通用汽车首席执行官博拉(Mary Barra)在旗下欧宝(Opel)德国总部作出保证，称欧宝在与法国PSA(标致雪铁龙)集团的交易中将保持独立。
* 比利时外长警告希腊退出欧元区风险
* 西班牙自治地区表示需要资金帮助
* Bankia银行将向西班牙政府寻求190亿欧元资金
* 法国银行业针对希腊风险制定应急计划--消息人士
路透5月25日电---比利时外交部长周五表示,若各国央行和企业不对希腊退出欧元区的风险做好准备,有可能犯下严重错误.他的讲话令已经为西班牙不断恶化的财政而心怀不安的市场摇摇欲坠.
希腊大选将于6月17日举行,若最终选出的政府倾向于取消该国的纾困计划,则有可能加速其脱离欧元区的步伐.
周五的各种民调结果彼此差异明显,表明最终的大选结果将会非常接近.
希腊经济规模仅占欧元区的2%多一点,但如果退出欧元区则有可能造成深刻影响,危机的蔓延将使葡萄牙、西班牙甚至意大利成为关注焦点.
"(如果希腊退出)我们怎么办,欧洲并未对此进行有组织的讨论,"比利时外长暨副首相瑞德斯在巴黎对欧美新闻俱乐部(European American Press Club)表示."现在,如果各国央行和企业没有在为这种情况做准备,那将是一个严重的专业性错误."
而即便没有来自希腊的任何影响,西班牙自身也是问题重重.
其最富裕的自治地区加泰罗尼亚周五表示,需要中央政府的帮助,因今年将无法进行债务再融资.
"我们不管他们怎么做,但我们(每个)月底需要还债.如果不能偿还债务,经济也就无法复苏,"加泰罗尼亚地区首脑Artur Mas对记者表示.
西班牙最大的优势在于,该国今年所需的主权债务发行已经完成逾一半.
但本周有消息透露,该国债务负担沉重的自治地区今年面临360亿欧元债务再融资任务,远远超过原先宣布的80亿欧元,在此之后西班牙的这点优势也许就不复存在了.
路透2月17日 - 德国经理人杂志援引消息人士的话报导，通用汽车首席执行官博拉(Mary Barra)在旗下欧宝(Opel)德国总部作出保证，称欧宝在与法国PSA(标致雪铁龙)集团的交易中将保持独立。
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