欧洲经济指标预测--5月28日-6月4日****

美国热股：通用汽车承诺在并购交易中保持欧宝独立性，前者盘初下跌
路透2月17日 - 德国经理人杂志援引消息人士的话报导，通用汽车首席执行官博拉(Mary Barra)在旗下欧宝(Opel)德国总部作出保证，称欧宝在与法国PSA(标致雪铁龙)集团的交易中将保持独立。
路透5月28日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------5月28日当周--------------------------------
5月28日(一)
0800 意大利企业信心指数 5月 -- 89.5
5月29日(二)
-- 德国CPI(较前月) 5月初值 -0.1% +0.2%
(较上年同期) +2.0% +2.1%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.1% +0.1%
(较上年同期) +2.2% +2.2%
0600 瑞士UBS消费指标 4月 -- 1.22
0600 德国进口物价(较前月) 4月 -0.3% +0.7%
(较上年同期) +2.6% +3.1%
1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 5月 负7 负6
5月30日(三)
0700 瑞士KOF领先指标 5月 0.48 0.40
0800 欧元区M3货供额三个月移动平均(较上年同期) 4月 -- +2.8%
M3货供额 +3.4% +3.2%
民间贷款 +0.6% +0.6%
0800 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -- +0.3%
(较上年同期) +2.3% +2.7%
0830 英国消费者信贷(亿英镑) 4月 增加2 增加4
抵押贷款额(亿英镑) 增加9.5 增加10
抵押贷款批准件数(千件) 50.1 49.9
M4货供额(较前月) -- -0.80%
0900 欧元区企业景气指数 5月 负0.66 负0.52
欧元区经济景气指数 92.0 92.8
欧元区工业景气指数 负10.2 负9.0
欧元区服务业景气指数 负2.8 负2.4
欧元区消费者景气指数 负19.3 负19.9
消费者通胀预期指数 -- 27.0
2301 英国GFK消费者信心指数 5月 负32 负31
5月31日(四)
0545 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 持平 +0.1%
(较上年同期) +0.9% +1.3%
0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 5月 +0.2% -0.2%
(较上年同期) -1.0% -0.9%
0600 德国实质零售销售(较前月) 4月 持平 +0.8%
(较上年同期) +0.2% +2.3%
0645 法国消费者支出(较前月) 4月 +0.3% -2.9%
0645 法国PPI(较前月) 4月 +0.2% +0.5%
0755 德国经季节调整的失业人口变化(万人) 5月 减少0.5 增加1.9
未经季节调整的失业人口(万人) 290 300
经季节调整的失业率 6.8% 6.8%
经季节调整的失业人口(万人) -- 287.5
0900 欧元区HICP初值(较上年同期) 5月 +2.5% +2.6%
0900 意大利CPI(较前月) 5月初值 +0.1% +0.5%
(较上年同期) +3.3% +3.3%
意大利HICP(较前月) +0.1% +0.9%
(较上年同期) +3.6% +3.7%
6月1日(五)
0715 瑞士零售销售(较上年同期) 4月 -- +4.2%
0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 5月 46.4 46.9
0743 意大利Markit制造业PMI 5月 43.5 43.8
0748 法国Markit制造业PMI 5月 44.4 44.4
0753 德国制造业PMI 5月 45.0 45.0
0758 欧元区Markit制造业PMI 5月 45.0 45.0
0800 意大利失业率 4月 9.9% 9.8%
0828 英国CIPS制造业PMI 5月 49.8 50.5
0900 欧元区失业率 4月 11.0% 10.9%
---------------------------------6月4日当周---------------------------------
6月4日-8日
0700 英国Halifax房价指数 5月 -- -2.4%
三个月房价指数(较上年同期) -- -0.5%
6月4日(一)
0830 欧元区Sentix投资者信心指数 6月 -- 负24.5
0900 欧元区PPI(较前月) 4月 -- +0.5%
(较上年同期) -- +3.3% (完)
--编译 王兴亚;审校 戴素萍
路透2月17日 - 德国经理人杂志援引消息人士的话报导，通用汽车首席执行官博拉(Mary Barra)在旗下欧宝(Opel)德国总部作出保证，称欧宝在与法国PSA(标致雪铁龙)集团的交易中将保持独立。
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