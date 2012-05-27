版本:
中国
市场报道 | 2012年 5月 28日 星期一 07:16 BJT

****欧洲经济指标预测--5月28日-6月4日****

路透5月28日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

---------------------------------5月28日当周--------------------------------

5月28日(一)

0800 意大利企业信心指数 5月 -- 89.5

5月29日(二)

-- 德国CPI(较前月) 5月初值 -0.1% +0.2%

(较上年同期) +2.0% +2.1%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.1% +0.1%

(较上年同期) +2.2% +2.2%

0600 瑞士UBS消费指标 4月 -- 1.22

0600 德国进口物价(较前月) 4月 -0.3% +0.7%

(较上年同期) +2.6% +3.1%

1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 5月 负7 负6

5月30日(三)

0700 瑞士KOF领先指标 5月 0.48 0.40

0800 欧元区M3货供额三个月移动平均(较上年同期) 4月 -- +2.8%

M3货供额 +3.4% +3.2%

民间贷款 +0.6% +0.6%

0800 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -- +0.3%

(较上年同期) +2.3% +2.7%

0830 英国消费者信贷(亿英镑) 4月 增加2 增加4

抵押贷款额(亿英镑) 增加9.5 增加10

抵押贷款批准件数(千件) 50.1 49.9

M4货供额(较前月) -- -0.80%

0900 欧元区企业景气指数 5月 负0.66 负0.52

欧元区经济景气指数 92.0 92.8

欧元区工业景气指数 负10.2 负9.0

欧元区服务业景气指数 负2.8 负2.4

欧元区消费者景气指数 负19.3 负19.9

消费者通胀预期指数 -- 27.0

2301 英国GFK消费者信心指数 5月 负32 负31

5月31日(四)

0545 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 持平 +0.1%

(较上年同期) +0.9% +1.3%

0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 5月 +0.2% -0.2%

(较上年同期) -1.0% -0.9%

0600 德国实质零售销售(较前月) 4月 持平 +0.8%

(较上年同期) +0.2% +2.3%

0645 法国消费者支出(较前月) 4月 +0.3% -2.9%

0645 法国PPI(较前月) 4月 +0.2% +0.5%

0755 德国经季节调整的失业人口变化(万人) 5月 减少0.5 增加1.9

未经季节调整的失业人口(万人) 290 300

经季节调整的失业率 6.8% 6.8%

经季节调整的失业人口(万人) -- 287.5

0900 欧元区HICP初值(较上年同期) 5月 +2.5% +2.6%

0900 意大利CPI(较前月) 5月初值 +0.1% +0.5%

(较上年同期) +3.3% +3.3%

意大利HICP(较前月) +0.1% +0.9%

(较上年同期) +3.6% +3.7%

6月1日(五)

0715 瑞士零售销售(较上年同期) 4月 -- +4.2%

0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 5月 46.4 46.9

0743 意大利Markit制造业PMI 5月 43.5 43.8

0748 法国Markit制造业PMI 5月 44.4 44.4

0753 德国制造业PMI 5月 45.0 45.0

0758 欧元区Markit制造业PMI 5月 45.0 45.0

0800 意大利失业率 4月 9.9% 9.8%

0828 英国CIPS制造业PMI 5月 49.8 50.5

0900 欧元区失业率 4月 11.0% 10.9%

---------------------------------6月4日当周---------------------------------

6月4日-8日

0700 英国Halifax房价指数 5月 -- -2.4%

三个月房价指数(较上年同期) -- -0.5%

6月4日(一)

0830 欧元区Sentix投资者信心指数 6月 -- 负24.5

0900 欧元区PPI(较前月) 4月 -- +0.5%

(较上年同期) -- +3.3% (完)

--编译 王兴亚;审校 戴素萍

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐