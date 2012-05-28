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货币新闻 | 2012年 5月 29日 星期二 07:50 BJT

〔日本数据〕4月失业率升至4.6%,求才求职比升至0.79

路透东京5月29日电---日本周二公布政府数据显示,4月失业率上升,但就业机会改善,受震后重建相关岗位招聘支撑.

总务省周二公布的数据显示,4月经季节调整失业率为4.6%,3月为4.5%,分析师预估中值亦为4.5%.

4月求才求职比从前月的0.76升至0.79,为2008月10月以来最高,路透分析师的预估中值为0.77.

4月新增职缺数量较上月增加3.6%,较上年同期跳增14.2%.

参看更多细节,可点选总务省官方网站(here)(完)

参看日本数据相关新闻,请点选[JP-ECI-CMN]

--编译 李爽; 审校 张涛

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