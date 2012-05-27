〔全球贵金属〕5月25日SPDR黄金持仓和iShares白银持仓均持平

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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路透5月26日电---全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周五黄金持仓量与周四持平,同期最大的白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)的白银持仓量也维持不变.
以下为两支ETF的持仓量及变化情况:
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 40,840,152.2 5月25日 40,840,152.2 5月24日 0.0 0.00%
iShares 310,714,438.5 5月25日 310,714,438.5 5月24日 0.0 0.00%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)
--编译 肖群英;审校 戴素萍
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
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指标5月棕榈油期货下跌2.4%，报每吨2,859马币(642.33美元)，稍早时曾触及11月18日以来最低点2,851马币。成交量为80,151口。
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。