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货币新闻 | 2012年 5月 28日 星期一 07:10 BJT

《一周经济焦点》欧洲危机愈演愈烈,美国经济谨慎前行

* 5月就业报告将考验美国对欧洲危机的韧性

* 美国5月新增非农就业岗位料为15万个

* 全球成长放缓惹人担忧,或证明是暂时的

* 欧洲风暴愈演愈烈恐将颠覆成长前景

路透华盛顿5月27日电---美国5月就业数据将度量美国经济对欧洲政局动荡的韧性,欧洲局势动荡正削弱全球经济成长前景.

5月中国和欧元区制造业双双下滑,英国陷入经济衰退,巴西经济停滞,印度增长滑坡,在全球局势充满变数之际美国成为相对明朗的亮点.

美国房屋销售正在回升,5月消费者信心指数升至四年高位,上月裁员步伐已放缓,这些迹象都指向美国经济正逐步复苏.

汽油价格持续下滑亦增强消费者的购买力.但美国经济数据也有一些软肋,如5月资本财订单疲弱和制造业下滑,但这不足以导致正在艰难复苏的美国经济脱轨.

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