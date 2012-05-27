《一周经济焦点》欧洲危机愈演愈烈,美国经济谨慎前行

美国热股：通用汽车承诺在并购交易中保持欧宝独立性，前者盘初下跌
路透2月17日 - 德国经理人杂志援引消息人士的话报导，通用汽车首席执行官博拉(Mary Barra)在旗下欧宝(Opel)德国总部作出保证，称欧宝在与法国PSA(标致雪铁龙)集团的交易中将保持独立。
* 5月就业报告将考验美国对欧洲危机的韧性
* 美国5月新增非农就业岗位料为15万个
* 全球成长放缓惹人担忧,或证明是暂时的
* 欧洲风暴愈演愈烈恐将颠覆成长前景
路透华盛顿5月27日电---美国5月就业数据将度量美国经济对欧洲政局动荡的韧性,欧洲局势动荡正削弱全球经济成长前景.
5月中国和欧元区制造业双双下滑,英国陷入经济衰退,巴西经济停滞,印度增长滑坡,在全球局势充满变数之际美国成为相对明朗的亮点.
美国房屋销售正在回升,5月消费者信心指数升至四年高位,上月裁员步伐已放缓,这些迹象都指向美国经济正逐步复苏.
汽油价格持续下滑亦增强消费者的购买力.但美国经济数据也有一些软肋,如5月资本财订单疲弱和制造业下滑,但这不足以导致正在艰难复苏的美国经济脱轨.
路透2月17日 - 德国经理人杂志援引消息人士的话报导，通用汽车首席执行官博拉(Mary Barra)在旗下欧宝(Opel)德国总部作出保证，称欧宝在与法国PSA(标致雪铁龙)集团的交易中将保持独立。
路透2月17日 - 美国股市周五开盘下跌，在长周末假期来临前，投资者对过去几天引领股市屡创纪录新高的金融股获利了结，并等待经济政策的明确信息。
路透2月17日 - 美国食品公司--卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)提议与联合利华(Unilever)进行合并，但遭后者拒绝。