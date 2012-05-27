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亚洲 | 2012年 5月 28日 星期一 06:56 BJT

《独家新闻》美国就中兴通讯涉嫌向伊朗出口遭禁运电脑产品展开调查

路透华盛顿5月25日电---美国商务部正就中国通讯设备制造商--中兴通讯(000063.SZ)涉嫌向伊朗出口遭美国禁运的电脑产品展开调查.

此前路透在3月和4月报导称,中兴通讯已签署合约,将向伊朗电信公司(TCI)、以及伊朗一个有政府背景的财团分支供应来自美国一些知名科技企业的电脑硬件和软件,价值上千万美元.TCI是伊朗最大的电信运营商.

"我们正积极推进(调查)."商务部一名官员表示.调查人员已经与中兴通讯的人士会面.

中兴通讯的发言人拒绝置评.

这些产品涉及的美国企业包括微软、IBM、惠普、甲骨文和戴尔等.他们均声称对伊朗合约不知情.商务部官员表示,没有证据表明这些美国企业在该交易中有串谋行为.

上述美国企业要么不愿就该调查发表评论,要么未回应置评请求.

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