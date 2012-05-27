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亚洲 | 2012年 5月 28日 星期一 06:45 BJT

全球外汇市场5月28日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

5月27日(日)

2350 - 日本4月企业服务价格指数

5月28日(一)

美国公共假期

-- - 日本央行公布4月27日会议记录

2330 - 日本4月所有家庭支出

2330 - 日本4月失业率

2350 - 日本4月零售销售

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 孙茉莉

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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