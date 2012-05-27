全球外汇市场5月28日主要消息

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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(除特别说明外,均为GMT时间)
5月27日(日)
2350 - 日本4月企业服务价格指数
5月28日(一)
美国公共假期
-- - 日本央行公布4月27日会议记录
2330 - 日本4月所有家庭支出
2330 - 日本4月失业率
2350 - 日本4月零售销售
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张荻;审校 孙茉莉
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
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指标5月棕榈油期货下跌2.4%，报每吨2,859马币(642.33美元)，稍早时曾触及11月18日以来最低点2,851马币。成交量为80,151口。
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。