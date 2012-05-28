安理会谴责叙利亚对胡拉镇屠杀行为

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国5月27日电---联合国安理会周日一致谴责叙利亚政府动用重型武器袭击霍姆斯附近的胡拉镇(Houla)。

联合国一份不具约束力的声明称：“安理会强烈谴责叙利亚政府动用大炮和坦克对胡拉镇居民区的袭击行为，经联合国观察员证实，袭击造成该镇包括儿童在内的数十人死亡，数百人受伤。”

“安理会还谴责通过近距离射杀和严重肉体虐待的屠杀平民行为。”

“这种对平民动武的粗暴行径违反了一系列国际法以及叙利亚政府对安理会决议的承诺。”（完）