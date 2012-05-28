涉嫌强奸幼女的河南官员被刑事拘留

全球金市：黄金上涨，因美元下跌和政治不确定性
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京5月27日电---新华社周日报导，河南省永城市委办公室原副主任李新功因涉嫌强奸未成年女性十余名，日前已被永城市公安机关刑事拘留。
报导称，永城市委外宣办表示，李新功案件发生后，永城市委、市政府要求司法机关依法从重从快严惩，决不姑息。
此事引发新浪微博网友热议。"现在的官员都是这副样子。太糟糕了。”一名微博用户写道。"狗官到处都有。必须处理才能平息公众的愤怒。”另外一名用户写道。
尽管中国政府鼓励民众通过互联网揭露腐败和权力滥用，尤其是在基层，但对高层官员的相关评论则控制得比较严格。
前重庆市委书记薄熙来3月被撤职，其夫人涉嫌杀害一名英国人，民众一度可以在网络上就此自由讨论，不过该话题随后很快遭屏蔽。
中国共产党长期以来努力根除腐败，因担忧一旦问题失控，可能影响政治体制。(完)
--编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。