涉嫌强奸幼女的河南官员被刑事拘留

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京5月27日电---新华社周日报导，河南省永城市委办公室原副主任李新功因涉嫌强奸未成年女性十余名，日前已被永城市公安机关刑事拘留。

报导称，永城市委外宣办表示，李新功案件发生后，永城市委、市政府要求司法机关依法从重从快严惩，决不姑息。

此事引发新浪微博网友热议。"现在的官员都是这副样子。太糟糕了。”一名微博用户写道。"狗官到处都有。必须处理才能平息公众的愤怒。”另外一名用户写道。

尽管中国政府鼓励民众通过互联网揭露腐败和权力滥用，尤其是在基层，但对高层官员的相关评论则控制得比较严格。

前重庆市委书记薄熙来3月被撤职，其夫人涉嫌杀害一名英国人，民众一度可以在网络上就此自由讨论，不过该话题随后很快遭屏蔽。

中国共产党长期以来努力根除腐败，因担忧一旦问题失控，可能影响政治体制。(完)