《综述》Bankia和加泰罗尼亚地区财务困境令西班牙危机雪上加霜

路透马德里5月25日电---西班牙一家大银行和该国最富裕地区之一的加泰罗尼亚陷入财务困境,导致周五西班牙政府面临的问题成堆,并令投资者质疑西班牙能否不借助欧元区伙伴国的支援而偿付债务.

近期国有化的西班牙第四大银行Bankia(BKIA.MC)申请获得190亿欧元(240亿美元)的纾困资金,以弥补楼市崩坍造成的损失,此乃西班牙有史以来最大规模的银行援助案.

与此同时,西班牙17个地区中最富裕地区之一的加泰罗尼亚地区主席Artur Mas表示,各方债权人要求的高利率正导致位于巴塞罗纳的加泰罗尼亚地方当局难以筹措资金.

他呼吁,西班牙中央政府为地方当局发行的联合债券提供担保,抑或为地方提供融资.

"我们不在乎他们怎么做,"Artur Mas向记者表示,称若各地区难以偿付每月的账单,西班牙经济就不会增长.