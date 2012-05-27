《欧美金融市场假期一览表》--5月28日-12月31日

美国热股：通用汽车承诺在并购交易中保持欧宝独立性，前者盘初下跌
路透2月17日 - 德国经理人杂志援引消息人士的话报导，通用汽车首席执行官博拉(Mary Barra)在旗下欧宝(Opel)德国总部作出保证，称欧宝在与法国PSA(标致雪铁龙)集团的交易中将保持独立。
欧洲和美国金融市场假期如下:
5月28日(周一)--美国、瑞士
6月 4日(周一)--英国
6月 5日(周二)--英国
7月 2日(周一)--加拿大
7月 4日(周三)--美国
8月 1日(周三)--瑞士
8月 6日(周一)--加拿大
8月15日(周三)--意大利
8月27日(周一)--英国
9月 3日(周一)--加拿大、美国
10月8日(周一)--加拿大
11月22日(周四)--美国
12月24日(周一)--德国、意大利、瑞士
12月25日(周二)--加拿大、美国、法国、德国、意大利、英国、瑞士
12月26日(周三)--加拿大、法国、意大利、英国、瑞士
12月31日(周一)--意大利、瑞士
注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)
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--编译 石冠兰
路透2月17日 - 德国经理人杂志援引消息人士的话报导，通用汽车首席执行官博拉(Mary Barra)在旗下欧宝(Opel)德国总部作出保证，称欧宝在与法国PSA(标致雪铁龙)集团的交易中将保持独立。
路透2月17日 - 美国股市周五开盘下跌，在长周末假期来临前，投资者对过去几天引领股市屡创纪录新高的金融股获利了结，并等待经济政策的明确信息。
路透2月17日 - 美国食品公司--卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)提议与联合利华(Unilever)进行合并，但遭后者拒绝。