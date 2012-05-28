〔全球经济〕欧盟指出中国和美国等国也面临亟待解决的经济问题

纽约期市：期棉连续第三日下跌，因出现技术性卖盘
“市场突破了短期上行趋势线，所以可能激发了卖盘，”英国商行Plexus Cotton风险管理主任Peter Egli称，“我认为市场失去了一些动能...可能在5月向74-75美分回落。”
路透布鲁塞尔5月26日电---欧盟领袖在20国集团(G20)6月峰会前夕指出,美国和日本需要解决其税收问题,而中国必须放松对人民币的管制,因这些国家与欧洲一道肩负修复全球经济体质的责任.
欧盟(EU)执委会主席巴罗索和欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)在一封给欧盟27个成员国的信件中表示,欧洲在尽其所能.
信中指出,"欧盟已加紧行动,并视确保欧元区金融稳定为己任,并将持续这样做."
"现在是G20所有成员国加强努力并加深合作的时候了,以此来确保全球经济持续复苏."
信中尤为关注美国能否避免跌入"财政悬崖",并呼吁中国释出改革举措.
信中写道,美国和日本也需要实施"可信的中期财政调整计划."
"我们亦应呼吁中国继续强化其社会安全网,进一步执行结构改革,并转向市场主导汇价."
巴罗索和范龙佩指出,数据显示欧盟内部不平衡正在减少,尽管需要做的工作更多了,在这里所指不仅包括赤字国家,还包括盈余国家.
“市场突破了短期上行趋势线，所以可能激发了卖盘，”英国商行Plexus Cotton风险管理主任Peter Egli称，“我认为市场失去了一些动能...可能在5月向74-75美分回落。”
路透纽约2月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，录得逾两周来的最大单日跌幅，因美债收益率下降，及美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升息时机存不确定性。
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。