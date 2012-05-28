〔全球经济〕欧盟指出中国和美国等国也面临亟待解决的经济问题

路透布鲁塞尔5月26日电---欧盟领袖在20国集团(G20)6月峰会前夕指出,美国和日本需要解决其税收问题,而中国必须放松对人民币的管制,因这些国家与欧洲一道肩负修复全球经济体质的责任.

欧盟(EU)执委会主席巴罗索和欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)在一封给欧盟27个成员国的信件中表示,欧洲在尽其所能.

信中指出,"欧盟已加紧行动,并视确保欧元区金融稳定为己任,并将持续这样做."

"现在是G20所有成员国加强努力并加深合作的时候了,以此来确保全球经济持续复苏."

信中尤为关注美国能否避免跌入"财政悬崖",并呼吁中国释出改革举措.

信中写道,美国和日本也需要实施"可信的中期财政调整计划."

"我们亦应呼吁中国继续强化其社会安全网,进一步执行结构改革,并转向市场主导汇价."