〔标题新闻〕澳洲央行将在监管该国金融体系稳定方面发挥更大更综合的作用--总裁史蒂文斯

《全球汇市》美元在一周低位附近打转，受美国政策担忧压制

* 美元指数在一周低位附近打转 * 美元下滑，之前美债收益率未受乐观数据提振而走低 * 围绕特朗普政策的不确定性料遏制美元上扬 路透东京2月17日 - 美元兑一篮子货币周五在一周低点附近打转，此前出炉的乐观美国经济数据未能推高美国公债收益率(殖利率)，此外对美国贸易政策的担忧也抑制美元上涨。 美元指数 持平于100.470，隔夜曾触及2月9日以来最低水准100.410。 美元指数在周三升至一个月高点101.760，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的言论支持近期升息，市场还受到强劲美国通胀和零售销售数据的提振。 周四公布的数据进一步表明美国经济向好，费城联邦储备银行2月制造业指数升至33年高点。 但强劲的经济数据未能使美国公债收益率维持涨势，导致美元下跌。美债收益率在本周中段本升至三周高点。 “美元本周确实几次急升，但均缺乏坚定的上涨信念。例如，美元/日圆未能突破115.00关口，”东京IG Securities资深汇市策略师Junichi Ishi