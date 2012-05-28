《爱》获戛纳电影节最佳影片

纽约期市：期棉连续第三日下跌，因出现技术性卖盘
“市场突破了短期上行趋势线，所以可能激发了卖盘，”英国商行Plexus Cotton风险管理主任Peter Egli称，“我认为市场失去了一些动能...可能在5月向74-75美分回落。”
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Mike Collett-White/Alexandria Sage
路透法国戛纳5月27日电---奥地利导演迈克尔·哈内克(Michael Haneke)周日凭借电影《爱》(Amour)众望所归地捧得戛纳电影节金棕榈奖。
这部电影讲述了一对老夫妻晚年生活的幽怨故事。
继2009年凭借影片《白丝带》(The White Ribbon)获得戛纳金棕榈奖后，哈内克已是第二次获得该奖项。
该片的场景设在巴黎一间公寓中，讲述了一个患病妻子与丈夫的故事。这部感人至深的影片令不少观众潸然泪下。此次获奖再次证明，哈内克是时至今日最伟大的欧洲导演之一。
《爱》也意味着哈内克从《白丝带》、《躲藏》(Hidden)等暴力电影的转型。
该片的两名主演让-路易斯·特林提格南特(Jean-Louis Trintignant)和埃玛纽·丽娃(Emmanuelle Riva)也因此获得好评。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
“市场突破了短期上行趋势线，所以可能激发了卖盘，”英国商行Plexus Cotton风险管理主任Peter Egli称，“我认为市场失去了一些动能...可能在5月向74-75美分回落。”
路透纽约2月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，录得逾两周来的最大单日跌幅，因美债收益率下降，及美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升息时机存不确定性。
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。