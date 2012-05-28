〔加拿大经济〕2011-12财年预算赤字低于预期,但风险犹存

路透渥太华/多伦多5月25日电---加拿大周五公布,2011-12财年预算赤字低于预期,如果欧洲情势"不稳",将给予加拿大财长费海提一些回旋余地.

在截至3月31日止的财年,加拿大预算赤字初值为235亿加元(228亿美元),低于政府此前预计的249亿加元赤字;上述初值相当于国内生产总值(GDP)的比重约为1.5%.

上述赤字相当于GDP的比重是西方主要大国中最低之一,这是保有AAA级评级国家越来越少,而加拿大却能位列其中的部分原因.

经过年底调整,终值可能将接近政府预估.费海提称,该报告显示加拿大政府有望在2015-16年前平衡预算,一如原先预期.

加拿大经济已扳回2008-09经济衰退时流失的经济产出和就业岗位,该国央行暗示,可能需要很快开始升息.但加拿大经济或将面临两个方面的冲击,一是欧债危机的蔓延,另一个是国内楼市的突然调整.(完)