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亚洲 | 2012年 5月 28日 星期一 07:56 BJT

《中国报摘》--金融时报5月28日

* 头版头条:

--中国银监会日前发布意见,鼓励和引导民间资本进入银行业,支持民间资本参与村镇银行发起设立或增资扩股,将村镇银行主发起行最低持股比例由20%降到15%.

* 其他:

--中国人民银行发布报告显示,今年第一季度,电子商业汇票系统运行平稳,出票、承兑、贴现业务笔数略有下降,业务金额总体稳步攀升.

--中国银监会非银部副巡视员闵路浩表示,信托行业要共同挖掘信托本源,明确转型方向,截至今年一季度,全国信托公司受托管理资产已达5.3万亿元.

--德邦证券发布报告指出,预计2012年中国理财市场规划将达到250亿美元.(完)

--整理 赵红梅; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

(路透中文新闻部:+86-10-6627 1237;传真:+86-10-66013858;yuntao.huang@thomsonreuters.com;

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