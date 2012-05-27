《中国报摘》--金融时报5月28日

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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* 头版头条:
--中国银监会日前发布意见,鼓励和引导民间资本进入银行业,支持民间资本参与村镇银行发起设立或增资扩股,将村镇银行主发起行最低持股比例由20%降到15%.
* 其他:
--中国人民银行发布报告显示,今年第一季度,电子商业汇票系统运行平稳,出票、承兑、贴现业务笔数略有下降,业务金额总体稳步攀升.
--中国银监会非银部副巡视员闵路浩表示,信托行业要共同挖掘信托本源,明确转型方向,截至今年一季度,全国信托公司受托管理资产已达5.3万亿元.
--德邦证券发布报告指出,预计2012年中国理财市场规划将达到250亿美元.(完)
--整理 赵红梅; 审校 乔艳红
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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指标5月棕榈油期货下跌2.4%，报每吨2,859马币(642.33美元)，稍早时曾触及11月18日以来最低点2,851马币。成交量为80,151口。
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。