《中国报摘》--中国证券报5月28日

* 头版头条:

--中国华泰柏瑞沪深300交易所交易基金(ETF)和嘉实沪深300ETF今日分别在沪深交易所挂牌上市,打开申购赎回.

* 其他:

--从多家试点券商处了解到,股票约定式购回已有个人投资者客户参与,6月券商自营业务投资范围将正式扩大,7月转融通有望上线.预计今年券商创新业务将渐次展开,未来2-3年内真正改变券商收入结构.

--上交所有关负责人表示,上交所将进一步优化蓝筹市场的结构布局,结合产品创新,为蓝筹市场不断增添足够的新鲜血液,适时推出ETF回购市场.

--中国社科院金融研究所所长王国刚撰文称,提高法定存款准备金率和发行人行债券在整体上并无紧缩效应,提高存贷款利率有着信贷扩张效应.与这些政策手段相比,调控新增贷款规模的有效性程度还是最高的.

--糖价逐渐回落,消费旺季来临,白糖销售却依然不见起色,糖厂正面临近三年来从未有过的被动局面.糖业人士将此归咎为走私糖猖獗,但业内专家则指出,如果国内糖厂不提高竞争力,未来将有可能丧失生存空间.

--国家食品药品监督管理局通报对全国生产胶囊剂药品企业的抽样检验结果显示,存在铬超标药品问题的生产企业占比达到12.7%.除首批就被曝光涉及铬超标的通化金马(000766.SZ)外,再有佛慈制药(002644.SZ),亚太药业(002370.SZ)等12家A股上市公司涉及其中.

--据上海医药(601607.SS)(2607.HK)内部人士透露,由于内部高管激化矛盾,管理层的再度洗牌不可避免.而拟任董事长周杰有意在年度股东大会上介绍新的"执政策略".

--新疆生产建设兵团司令员刘新齐表示,要加大资源、资产整合力度,未来五年兵团资本市场的发展目标是,力争每年新增1-2家上市公司;3-4家上市公司实现再融资.

--本钢板材(000761.SZ)公告称,公司拟定向增发募资34.9亿元收购本溪钢铁(集团)公司持有的本钢浦项75%股权和徐家堡子铁矿探矿权.(完)

--整理 周晓峰; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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