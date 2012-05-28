〔路透专访〕欧盟必须修正对希腊的救助方案--德国经济顾问Bofinger

路透柏林5月25日电---德国政府经济顾问Peter Bofinger在接受采访时表示,欧洲应该重新磋商对希腊的救助条款,因之前达成的条款是在对经济增长过于乐观的假设下作出的.

这位经济学家称,如果希腊肆意退出欧元区,将在其他负债沉重国家产生连锁反应.

欧元区至少一半的国家政府以及银行和大型机构正在作出应急计划,以防希腊退出欧元区,当然最好的方案还是希腊留在欧元区.

欧盟领导人和德国总理梅克尔敦促希腊继续执行撙节措施并完成救助计划所要求的改革.

Bofinger称,希腊需要第二次减债.该国不能等到2020年才使其债务与GDP之比降至120%.

"目前这一比率仍为160%,还是太高了,他们需要降至120%,但不是在2020年,而是现在."(完)