〔日本个股〕野村控股涉及又一宗内幕交易案--消息人士

路透东京5月26日电---两位熟悉状况的消息人士称,日本证券监管机构将第二次因内幕交易寻求对住友三井信托控股公司(8309.T)旗下基金管理部门处以罚金,并认为野村控股(8604.T)的一名职员再度成为信息泄露的源头.

这是两个月来野村控股涉入的第二宗案件,使得野村将面临处罚的机率增加.野村控股社长渡部贤一面临的压力也将加剧.

"这不再仅是一桩案件而已,这将使人怀疑野村控制信息的能力存在问题.但我们必须密切关注案件细节,"一位要求匿名的分析师称.

消息人士表示,日本证券交易监督委员会(SESC)将建议对住友三井信托旗下基金管理部门罚款,此前发现该部门一名基金经理卖出瑞穗金融集团(8411.T)股票,在该银行公开供股计划前其已获知此消息.

瑞穗金融集团2010年7月进行了7,800亿日圆(98亿美元)供股,野村曾担任承销商.据消息人士,SESC认为,野村控股一名员工泄露了供股消息.

野村拒绝就此置评.尚不能联系到住友三井信托就此发表评论.SESC拒绝就单个案件或正在进行的调查置评.

住友三井信托3月承认,一名基金经理在2010年能源企业日本国际石油开发帝石(Inpex)(1605.T)供股案进行了内幕交易.

消息人士曾告诉路透,野村控股在Inpex供股案中亦担任承销商,监管机构认为其一位员工将售股讯息透露给一位基金经理客户.[ID:nSB1449476][ID:nST0452586]

可能要等到下个月才知道野村控股将面临何种惩罚,届时SESC料完成对数件内幕交易案的调查.(完)