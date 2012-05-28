〔日本个股〕瑞萨电子早盘大跌,因有报导称该公司计划融资用于重组

路透东京5月28日电---日本瑞萨电子(6723.T)股价周一大跌8.8%,因周末有报导称该公司计划融资逾1,000亿日圆(13亿美元)用于企业重组.

一位了解情况的消息人士周六对路透表示,该公司计划出售亏损部门并裁减至少12,000个岗位.

该公司将于当地时间下午3:30(0630 GMT)在东京发表关于与台积电(2330.TW)结盟的声明.(完)