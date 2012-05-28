〔日本个股〕瑞萨电子早盘大跌,因有报导称该公司计划融资用于重组

纽约期市：期棉连续第三日下跌，因出现技术性卖盘
“市场突破了短期上行趋势线，所以可能激发了卖盘，”英国商行Plexus Cotton风险管理主任Peter Egli称，“我认为市场失去了一些动能...可能在5月向74-75美分回落。”
路透东京5月28日电---日本瑞萨电子(6723.T)股价周一大跌8.8%,因周末有报导称该公司计划融资逾1,000亿日圆(13亿美元)用于企业重组.
一位了解情况的消息人士周六对路透表示,该公司计划出售亏损部门并裁减至少12,000个岗位.
该公司将于当地时间下午3:30(0630 GMT)在东京发表关于与台积电(2330.TW)结盟的声明.(完)
--编译 石冠兰; 审校 张涛
“市场突破了短期上行趋势线，所以可能激发了卖盘，”英国商行Plexus Cotton风险管理主任Peter Egli称，“我认为市场失去了一些动能...可能在5月向74-75美分回落。”
路透纽约2月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，录得逾两周来的最大单日跌幅，因美债收益率下降，及美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升息时机存不确定性。
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。