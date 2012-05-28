《新兴市场重要经济事件预告》--5月28日-6月4日

全球金市：黄金上涨，因美元下跌和政治不确定性
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
(除特别说明外,均为GMT时间)
5月28日(一)
坦桑尼亚阿鲁沙--非洲开发银行(AfDB)年会(至6月1日),并发表2012年非洲经济展望报告.
布加勒斯特--罗马尼亚央行发布月报最终版本.
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定.
布拉格--捷克央行发布银行业压力测试报告更新版.
波哥大--哥伦比亚央行议息会议.
罗安达--安哥拉央行货币政策委员会会议.
5月29日(二)
香港--金融稳定委员会(FSB)举行全体会议(至5月30日).
伦敦--国际能源署(IEA)发布世界能源展望特别报告,主题为支撑潜在"天然气黄金时代"所需"黄金规则".
安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议.
布达佩斯--匈牙利央行举行议息会议.
巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至5月30日).
5月30日(三)
曼谷--2012年世界经济论坛东亚会议(至6月1日).
巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(最后一日).
约翰内斯堡--南非央行总裁Gill Marcus在戈登商科学院(Gordon Institute of Business Science)论坛上发表演讲(1545).
5月31日(四)
华盛顿--G30国际经济暨金融事务咨询集团(G30 Consultative Group of International Economic and Monetary Affairs)第67次全体会议(至6月2日).
基希讷乌--摩尔多瓦央行货币政策会议.
布鲁塞尔--2012年布鲁塞尔经济论坛.
6月1日(五)
坎帕拉--乌干达央行发表货币政策声明.
6月3日(日)
华盛顿--第八届八国集团(G8)暨20国集团(G20)年度青年峰会(至6月9日).
6月4日(一)
维也纳--国际原子能总署(IAEA)理事会会议.
土耳其伊斯坦布尔--2012年世界经济论坛欧洲、中东、北非和中亚会议(至6月6日).(完)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.
--编译 肖群英;审校 徐文焰
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