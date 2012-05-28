〔金砖国家〕5月25日股汇市收盘纵览

路透5月28日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月25日(周五)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收涨0.04%,报902.13点.

中国股市:沪综指周五连续第三日下跌并收于一个半月低位.市场对于宏观经济基本面的忧虑加剧,谨慎情绪蔓延令抛压逐渐加大.分析人士表示,在缺乏实质利好消息情况下,股指仍将延续跌势,下周或将考验2,300点整数位支撑.沪综指.SSEC收报2,333.553点,跌17.420点或0.74%;上次低位为4月11日的2,308.925点;本周沪综指连续第三周下跌,累计周跌幅0.5%.上海A股成交额继续缩至679亿元人民币,上交易日为808亿元.[.SSCN]

香港股市:恒生指数周五收高,但连续第三周录得周度跌幅,从而令恒指今年迄今的涨幅几乎被全数抹去.由于欧洲债务危机持续且中国经济放缓,投资者感到不安.恒生指数.HSI今日上涨0.25%,收报18,713.41点.恒生国企指数.HSCE微幅收低0.02%,报9,539.29点.两个股指本周则分别下跌1.26%和0.4%.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五略收涨,但仍在年内低点附近.欧元低位徘徊带动中间价小幅低开,购结汇客盘轮番现身,即期汇价一度突破6.35阻力位.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水220点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3659元.[CNY/CN][ID:nSB1569678]

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印度股市:主要股指收于平盘,国有石油企业股价下跌,因人们担心5月21日当周调高的汽油价格部分回调,柴油等其他燃料价格可能不会上涨.指标BSE指数.BSESN收平于16,217.82点.本周累计涨0.4%,结束了连续四周来的跌势.因投资者认为近期股市跌势过头,但对前景看法依旧非常谨慎.[.BO]

印度汇市:印度卢比兑美元第二日上涨,持续从本周触及的纪录低位反弹,此前印度央行入市干预,维护卢比汇率,另外出口商和托管银行大量卖出美元.印度卢比/美元收盘报55.37/38,周四收报55.65/66.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收低0.02%,报1,272.69点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收跌0.88%至676.02点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.88%至32.0340;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX下滑0.28%,报40.0500.

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巴西股市:拉丁美洲股市上涨,受益于美国消费者信心改善,以及因受欧债危机拖累股市下跌后投资者的逢低吸纳.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP涨0.74%,报54,463.16点.本周几收平盘,此前已下跌四周.[ID:nL1E8GPF4W]

巴西汇市:巴西雷亚尔上涨,于10个交易日来首次升穿2雷亚尔关口,因巴西央行入市进行了干预.雷亚尔兑美元BRBYBRL=涨1.7%,至1.9937雷亚尔.[ID:nL1E8GPGJ5]

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南非股市:周五微幅收低,盘中交投震荡,因人们担心希腊可能退出欧元区,而且约翰内斯堡交易所暂停一位经纪商的"不正确"交易.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收低0.22%报29,074.19点.综合指数.JALSH跌0.16%,报32,992.25点.[.J][ID:nL5E8GP9FN]

南非汇市:欧元区未来的不确定性再度回归市场,令南非兰特兑美元下跌,此前一天南非央行决定维持利率不变,一如市场广泛预期.1627GMT兰特兑美元ZAR=D3报8.3825兰特,较周四收盘价8.3625下跌0.24%.[ZAR/][ID:nL5E8GPA89](完)