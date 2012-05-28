美国与加拿大经济指标预测--5月28日-6月4日****

《全球汇市》美元下跌，因交易商对美联储3月升息的预期减弱
路透纽约2月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，录得逾两周来的最大单日跌幅，因美债收益率下降，及美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升息时机存不确定性。
路透5月28日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------5月28日当周--------------------------------
5月28日(一)
市场和政府适逢假期休市,无重要经济数据公布.
5月29日(二)
1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 4月 -- 92.2
1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 3月 -2.6% -3.5%
经季节调整房价指数(较前月) +0.3% +0.2%
未经季节调整房价指数(较前月) 持平 -0.8%
1400 美国经济谘商会消费者信心指数 5月 70.0 69.2
1430 美国达拉斯联邦储备银行制造业指数 5月 -- 负3.4
5月30日(三)
1100 美国抵押贷款指数 5月25日当周 -- 804.9
再融资指数 -- 4,456.4
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月26日当周 -- -1.7%
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 4月 -- +0.9%
(较前月) 持平 +0.2%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月26日当周 -- +2.7%
1400 美国成屋待完成销售(较前月) 4月 持平 +4.1%
1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业营收指数 5月 -- 12.6
5月31日(四)
0400 美国ICSC同店销售(较上年同期) 5月 -- +0.6%
1130 Challenger美国企业计划裁员人数 5月 -- 40,559
1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 4月 增加14.5 增加11.9
1230 美国企业获利 第一季 +1.2% +1.1%
1230 加拿大经常帐(亿加元) 第一季 赤字109.0 赤字103.3
1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第一季修正值 +1.9% +2.2%
GDP隐性平减指数 +1.5% +1.5%
最终销售 +1.5% +1.6%
个人消费支出(PCE)物价指数 +2.4% +2.4%
核心PCE物价指数 +2.1% +2.1%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月26日当周 37.0 37.0
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.0
续请失业金人数(万人) 5月19日当周 325 326
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 5月 56.5 56.2
6月1日(五)
1230 美国非农就业岗位(万个) 5月 增加15 增加11.5
制造业就业岗位(万个) 增加1.5 增加1.6
民间就业岗位(万个) 增加16 增加13
失业率 8.1% 8.1%
平均时薪 +0.2% 持平
平均工时 34.5 34.5
1230 美国个人所得 4月 +0.3% +0.4%
个人支出 +0.3% +0.3%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.2%
(较上年同期) -- +2.1%
核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) -- +2.1%
实质个人支出 -- +0.1%
1230 加拿大GDP(较上月) 3月 +0.4% -0.2%
(较上季) 第一季 -- +0.4%
(较上季环比年率) +1.8% +1.8%
1330 加拿大RBC制造业PMI 5月 -- 53.30
1400 美国建筑支出 4月 +0.4% +0.1%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 5月 54.0 54.8
1430 美国ECRI一周领先指标 5月25日当周 -- 123.1
-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE截尾均值(较前月)4月 -- +2.0%
-- 美国国内汽车总销量年率(万辆) 5月 1,450 1,437.1
----------------------------------6月4日当周--------------------------------
6月4日(一)
1400 美国工厂订单 4月 +0.4% -1.9%
耐久财(耐用品)订单 4月修正值 -- +0.2%
扣除运输的耐久财订单 -- -0.6%
扣除国防的耐久财订单 -- +1.2%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.9%
1400 美国就业趋势指数 5月 -- 108.0 (完)
--编译 李春喜;审校 李爽
路透纽约2月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，录得逾两周来的最大单日跌幅，因美债收益率下降，及美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升息时机存不确定性。
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
* 股市下滑提振对公债的需求 * 杜德利讲话后，3月升息的机率下降 路透纽约2月16日 - 美国公债价格周四上涨，因股市下滑，且美元走 软带动了对避险公债的需求，另外纽约联储总裁杜德利周三晚间的讲话也 被投资人认为相对鸽派。 美国股市下滑，因能源股跟随油价跌势，且银行股录得六日内首日下 跌。 “我们对股市走软作出了一些反应，”RBC Capital Markets美国利 率策略部门主管Michael Cloherty称。 杜德利周三晚的讲话也被认为较美联储主席叶伦近期的言论更偏鸽派 。 杜德利表示，如果经济成长继续略高于趋势水平，且如果财政政策一 如预期那样为经济提供刺激，美联储准备在未来几个月上调利率。 根据CME Group的FedWatch Tool，交易商现预计美联储在3月会议上 加息的机率为18%，低于周三的31%。 指标10年期公债 价格尾盘涨17/32，收益率报2.44%，周 三尾盘报2.50%。