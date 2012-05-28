《中国报摘》--其他报纸重要消息5月28日

**上海证券报**

--北京营改增试点不日即将正式启动,据了解,北京营改增试点基本将效仿上海,主要对交通运输业和部分现代服务业展开,并基本承接上海的各项配套政策.而财政部财政科学研究所所长贾康表示,其他地区跟进"营改增"只是时间问题.

--国资委研究中心主任李保民透露,国资委目前正在探索从国有产权里面划出一部分进入社保基金.

--国家发改委循环经济研究室主任杨春平透露,全国循环经济发展"十二五"(2011-2015年)规划即将上报国务院,预计"十二五"末,全国环保业产值将达2万亿元人民币以上.

--哈飞股份(600038.SS)发布的交易预案显示,公司将以发行股份的方式,收购实际控制人中航工业旗下企业估值达32.49亿元人民币的直升机类资产;同时配套融资近11亿元.

--被称作"中国商标第一案"的王老吉之争又起波澜,加多宝声称不服中国国际经济贸易仲裁委员会此前的裁定结果,并向法院申请撤销上述裁决结果.

**人民日报**

--工信部总工程师朱宏任说,去年中国电子商务交易额按保守测算已达到5.88万亿,较2010年增长30.6%,工信部信息化推进司副司长董宝青表示,预期"十二五"期间中国电子商务总体规模可以翻两番,达到年均32%的增长率.

--创业板市场首现被公开谴责案例,深交所作出纪律处分决定,对存在关联方资金占用严重违规行为的山西振东制药股份有限公司及其董事长、实际控制人李安平给予公开谴责的处分.

--北京市保障房建设投资中心自2011年成立后已融资136.6亿元,支持5万多套住房建设,计划到今年年底融资规模达到260亿元.

**第一财经日报**

--知情人士透露,深圳富士康龙华厂区的IDPBG事业群已经接到了苹果电视的订单,目前处于试产阶段.

--原本向地方融资平台半开半掩的注册发债大门,正在完全敞开.在企业债"城投化"愈演愈烈的同时,随着城投类中票的迅速增加,城投债市场正在迎来又一次大扩容.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 周晓峰/赵红梅; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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