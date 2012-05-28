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亚洲 | 2012年 5月 28日 星期一 08:45 BJT

〔日本股市〕日经指数盘初上扬,Fanuc涨势提振大盘

路透东京5月28日电---日本股市日经指数.N225周一开盘上扬,工业机器人厂商Fanuc Corp (6954.T)的涨势支撑大盘,该公司股价受券商利好研究报告提振.

日经指数升0.4%至8,610.36点,上周连续第八周周线收跌,并且为20年来连跌时间最长.

东证股价指数.TOPX上涨0.1%,报722.77.(完)

--编译 李春喜;审校 戴素萍

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