敬告客户：《汇市简讯》6月1日起将取代《外汇动态》****

全球金市：黄金上涨，因美元下跌和政治不确定性
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
亲爱的客户,您好,
路透将于6月1日起正式推出《汇市简讯》，内容包括实时外汇市场动态以及相关短评。原有的《外汇动态》将因此相应取消。
新闻直接提取码维持不变，您可直接沿用[FXNEWS/CN]提取新的《汇市简讯》。
如您有任何建议或者意见，欢迎您致函汇市简讯小组fxbuzz@thomsonreuters.com；或来电 +86-10-66271029。
调整稿件内容造成您的不便，请您见谅。(完)
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。