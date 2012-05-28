〔中国基金〕两只沪深300ETF今日上市,近期很快料成融资融券标的

全球金市：黄金上涨，因美元下跌和政治不确定性
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
路透北京5月28日电---中国首批跨市场交易所交易基金(ETF)--华泰柏瑞沪深300ETF(510300.SS)和嘉实沪深300ETF(159919.SZ)将于今日挂牌上市.而根据沪深两市证券交易所最新规定,这两只ETF近期或最快下周一就可以成为融资融券标的,为投资者提供反向趋势投资工具等.
ETF还可以通过提供与股指期货拟合度更好的现货产品,强化股指期货的套期保值、价格发现等功能.
符合下列条件,且上市交易五个交易日的ETF,可作为融资融券的证券:上证所上市的ETF日均资产规模不低于100亿元,基金持有户数不少于10,000户,跟踪指数的成份股不少于30只,且总市值不低于5,000亿元人民币.
深交所的ETF则要求日平均资产规模不低于20亿元,基金持有户数不少于4,000户.
不过中国证券报周一报导也指出,首日上市的两只ETF也面临"抬轿子"资金选择撤出导致规模缩水的风险.
华泰柏瑞沪深300ETF和嘉实沪深300ETF于4月底结束募集,据统计,两只基金首募规模合计将超500亿元人民币.华泰柏瑞沪深300ETF以沪深300指数.CSI300为跟踪标的,将在上海证交所上市交易,可当天回转交易(T+0);而嘉实沪深300ETF将在深圳证交所上市,采用实物申赎、T+2的交易方式.[ID:CN1521750](完)
--发稿 曹巍浩; 审校 丁淑琴
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