伊朗称IAEA未给出参观帕琴基地的充足理由

(本文由路透中文网编译提供)

路透迪拜5月27日电（记者 Marcus George）---伊朗媒体报导称，国际原子能机构（IAEA）没有给出访问伊朗帕琴基地的充足理由。IAEA怀疑该基地可能存在发展核武器的试验。

上周国际原子能机构发布的报告称，卫星图片显示帕琴基地“活动频繁”。

伊朗官员拒绝外界访问该基地，称其是军事基地。

“国际原子能机构没有向我们提供原因和文件，说服我们允许他们访问帕琴基地，”伊朗法尔斯通讯社周六引述伊朗原子能组织领导人Fereydoun Abbasi-Davani的话报导称。

去年11月，一份国际原子能机构报告称，发现伊朗于2000年在帕琴建造了一个进行试验的大型安全壳，并称这可能是伊朗研发武器的强烈信号。

上周的报告中，国际原子能机构并未详细阐述他们认为当地正在从事何种活动，但是西方外交官怀疑伊朗正试图清除所有证据。伊朗驳斥了这一指控。（完）