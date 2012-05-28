伊朗称IAEA未给出参观帕琴基地的充足理由

纽约期市：期棉连续第三日下跌，因出现技术性卖盘
“市场突破了短期上行趋势线，所以可能激发了卖盘，”英国商行Plexus Cotton风险管理主任Peter Egli称，“我认为市场失去了一些动能...可能在5月向74-75美分回落。”
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜5月27日电（记者 Marcus George）---伊朗媒体报导称，国际原子能机构（IAEA）没有给出访问伊朗帕琴基地的充足理由。IAEA怀疑该基地可能存在发展核武器的试验。
上周国际原子能机构发布的报告称，卫星图片显示帕琴基地“活动频繁”。
伊朗官员拒绝外界访问该基地，称其是军事基地。
“国际原子能机构没有向我们提供原因和文件，说服我们允许他们访问帕琴基地，”伊朗法尔斯通讯社周六引述伊朗原子能组织领导人Fereydoun Abbasi-Davani的话报导称。
去年11月，一份国际原子能机构报告称，发现伊朗于2000年在帕琴建造了一个进行试验的大型安全壳，并称这可能是伊朗研发武器的强烈信号。
上周的报告中，国际原子能机构并未详细阐述他们认为当地正在从事何种活动，但是西方外交官怀疑伊朗正试图清除所有证据。伊朗驳斥了这一指控。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
“市场突破了短期上行趋势线，所以可能激发了卖盘，”英国商行Plexus Cotton风险管理主任Peter Egli称，“我认为市场失去了一些动能...可能在5月向74-75美分回落。”
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