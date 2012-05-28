〔美国FED〕费城联储银行总裁普洛瑟对"随意性的"政策行动提出警告

路透德国埃尔特维勒5月25日电---美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟周五对"随意性的"政策决定发出警告,令有关美国联邦储备理事会(美联储,FED)如何更好地阐释其政策行动的争论升温.

普洛瑟表示,金融危机已令许多央行无法施展拳脚,其中也包括美国联邦储备理事会(美联储,FED),从而令美联储面临在利率接近零的情况下,寻找未经测试的新途径来提振经济的难题.

"政策行动在某种程度上而言,已经变得越来越随意.无论这种改变是好是坏,都应该令我们在评估各种政策选项时更加谨慎..."普洛瑟在的德国央行春季会议上发表讲话称.

普洛瑟是美联储中的政策强硬派,是联储负责寻找改善央行与外界沟通方式的小组委员会成员.他没有就特定的政策行动置评.

在谈到维持零利率面临的困难时,他表示,在这种利率环境下发出政策指引是一件微妙的事情.

他指出,"利率零下限政策"依赖决策者对公众关于何时升息预期的引导.

"如果这种前瞻性引导的可信度受到质疑,那么公众就会认为对零下限利率政策的承诺并不完善."

他还说,有关"最后借款人"政策仍有不少尚未解答的问题,比如该政策是否仅适用于金融机构,以及与此相关的道德风险都有哪些.(完)