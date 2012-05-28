〔中国证券〕今年券商创新业务渐次展开,6月自营投资范围将扩大--报载

路透上海5月28日电---中国证券公司的业务创新将驶入快车道.中国证券报周一报导援引多家试点券商称,6月券商自营业务投资范围将正式扩大,7月转融通有望上线,预计今年券商创新业务将渐次展开,未来2-3年内真正改变券商收入结构.

报导指出,股票约定式购回已有个人投资者客户参与,该项业务在第一批试点时,只对资金账户500万元人民币以上机构客户开放,个人客户不得参与.但近期交易所已允许个人客户参与,且客户活跃程度逐步提高.

一家试点券商人士表示,对股票约定式购回业务来说,目前各券商都有规模上限;例如券商开展这项业务最高规模限为10亿元,但未来可能放开这一限制.不少券商正在完善股票约定式购回业务的升级版--交易型股权质押融资业务.

报导并称,从6月起,券商证券自营业务投资范围将扩大,越来越多的券商正在申请设立另类投资公司.

一家拟上市券商人士表示,单纯权益类投资的风险在前几年对公司业绩冲击很大,因此另类投资公司的设立、并购基金的申请,目标都是以新业务收入提高来弥补传统业务利润下滑.

此外,转融通业务在上周开始联网测试后,还将有仿真测试,业内人士预计该项业务有望7月上线.届时,A股市场可供融出资金及可供融券股票数量将是现在的几十倍甚至几百倍.

转融通业务,是指证券金融公司将自有或者依法筹集的资金和证券出借给证券公司,以供其办理融资融券业务的经营活动.(完)