日本已公布经济指标--2012/5/28

全球金市：黄金上涨，因美元下跌和政治不确定性
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
经济指标 时间 最新数据 前月/季数据 下次公布 预估值
(GMT时间)
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实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +1.0% 持平-r 6月 7日 --
东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 5月 -0.8% -0.5% 6月28日 --
全国核心CPI(y/y) 4月 +0.2% +0.2% 6月28日 --
工业生产(m/m) 3月 +1.3%-r -1.6%-r 5月30日 +0.5%
失业率 3月 4.5%-@ 4.5%-@ 5月28日 4.5%
贸易收支(亿日圆) 4月 逆差5,203 逆差826 -- --
所有家庭实质支出(y/y) 3月 +3.4% +2.3% 5月28日 +2.4%
注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
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--整理 石冠兰
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
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路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。