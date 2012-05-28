乌克兰计划向中国出口300万吨玉米

(本文由路透中文网编译提供)

路透基辅5月25日电---乌克兰农业部长普雷西亚日纽克（Mykola Prysyazhnyuk）表示，乌克兰计划向中国出售约300万吨玉米。乌克兰希望增加今年的玉米产量。中国迄今不是乌克兰的粮食出口市场。

普雷西亚日纽克周五在接受记者采访时表示：“我们希望在2012/13年度向中国出口首批300万吨玉米。”

“向中国出口玉米对我们非常重要。我们增加了100万公顷的玉米播种面积，预计会获得丰收并大量出口。”

普雷西亚日纽克此前曾对路透表示，乌克兰希望与中国达成检验检疫协议，希望今年晚些时候能进入中国市场。

普雷西亚日纽克表示，乌克兰两家国有机构Agrarian Fund和UPZK可能向中国供应玉米。（完）