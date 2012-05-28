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市场报道 | 2012年 5月 28日 星期一 10:52 BJT

〔标题新闻〕摩根大通提名Teresa Heitsenrether为全球机构经纪业务主管,接替Lou Lebedin

注: 机构经纪(prime brokerage)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8GR2UM]

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