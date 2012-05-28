《独家新闻》中国拟出台新一轮汽车以旧换新和下乡等刺激消费政策--消息

路透北京5月28日电---为应对当前国内外经济环境恶化的影响,防止经济增长出现趋势性下滑,中国将在稳增长的政策上再加力.消息人士周一对路透表示,中国政府拟出台刺激汽车产业发展的政策,新一轮汽车以旧换新和汽车下乡等预计很快出台.

消息人士表示,实行新一轮汽车以旧换新政策,主要针对一定范围的汽车(如选择特定类型的车型、特定服务对象的小汽车等)实行以旧换新,重点选择小排量汽车,促进汽车节能环保.财政补贴办法参照2009年实行的汽车以旧换新的办法.

同时将进一步研究采取汽车下乡政策,汽车下乡对拓展农村汽车市场、方便农民交通出行能发挥重要作用.这次汽车下乡的重点是选择小排量汽车,财政补贴办法依然参照2009年的做法,即对农民购车给予车价10%的经济补贴,最高每辆补贴5,000元人民币.

此外,还将刺激新能源汽车的生产和消费.发展新能源汽车是发展汽车产业的方向,中国《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》提出,到2015年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量达到50万辆.

消息人士称,目前一方面要加强相关技术研发的突破和产业化推动工作;另一方面要进一步完善私人购买新能源汽车的财税优惠政策,使汽车产业发展与汽车产业升级换代紧密结合起来.

2009年,中国为应对国际金融危机的冲击,出台了包括汽车以旧换新、汽车下乡、减免车辆购置税等一系列刺激汽车发展的政策,使2010年中国汽车产量达到1,865万辆,比上年猛增31.8%,跃居世界首位.但此次不同的是刺激的汽车产业发展将选择一定范围、采取结构性的刺激政策.

当时报废"黄标车"并换购新车的补贴标准是:报废中重型、轻型、微型载货车,每辆分别补贴6,000元、5,000元、4,000元,报废大、中、小、微型载客车,每辆分别补贴6,000元、5,000元、4,000元、3,000元,报废轿车、专项作业车,每辆补贴6,000元.

为促进消费,中国近日出台促进节能家电等产品消费的政策补贴措施,中央财政安排363亿元,用于推广节能家电、高效照明、节能汽车和高效电机四大类产品.预计将拉动消费需求约4,500亿元人民币.[ID:nSB1554520](完)