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亚洲 | 2012年 5月 28日 星期一 09:25 BJT

《外汇动态》美元/日圆下滑,因日本出口商抛售美元

0110GMT---美元/日圆JPY=周一下滑0.3%至79.46,市场人士称这是因为日本出口商的抛盘压制美元.一些出口商错过本月初80.00上方的卖出机会,现在似在较低水位抛售.(完)

--编译 石冠兰; 审校 张涛

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