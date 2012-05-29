《中国债券市场每日交易备忘》--5月29日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国国家开发银行至多200亿元人民币五年期浮息债(一年定存基准)上午10:00-11:00招标,利差预测均值为53bp 财政部和人民银行600亿元九个月期国库现金定存上午9:00-9:30招标 深圳东阳光实业发展公司6亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),中行和农行主承 中航发动机控股公司30亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),中信银行主承 重庆能源投资集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),光大银行主承 广东鸿达兴业集团7亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),建设银行主承 四川华西集团3亿元两年期中票簿记建档(主体评级AA-),民生银行主承 深圳中小企业0.95亿元三年期集合票据簿记建档(债项评级AA+),深发展银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 海航资本控股15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280156,票面利率8.51% 浙江交通投资集团30亿元七年期中票1282176,票面利率4.89% 天津大沽化工4亿元三年期中票1282177,票面利率6.59% 泰州口岸船舶公司3亿元一年期短融041253025,票面利率5.40% 天津药业集团2亿元一年期短融041258026,票面利率5.15% ============================================================================== 三、缴款: 朝阳市建设投资16亿元七年期固息债1280159,票面利率7.30% 包钢集团30亿元五年期中票 宁波杭州湾大桥发展公司3亿元一年期短融 鄂武商( 000501.SZ )3亿元一年期短融 ============================================================================== 四、还本付息: 首都公路发展公司15亿元10年期企业债7096到期兑付,票面利率4.32% 国开行200亿元15年期固息金融债050223付息,票面利率3.60% 北辰实业( 601588.SS )15亿元10年期公司债068026付息,票面利率4.10% 国家电网10亿元10年期企业债068027付息,票面利率4.05% 国家电网50亿元15年期企业债068028付息,票面利率4.10% 国开行300亿元10年期浮息金融债(一年定存基准)070208付息,基本利差0.60% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --为应对当前国内外经济环境恶化的影响,防止经济增长出现趋势性下滑,中国将在稳增长 的政策上再加力.消息人士周一对路透表示,中国政府拟出台刺激汽车产业发展的政策,新一轮 汽车以旧换新和汽车下乡等预计很快出台.[ID:nSB1571420] --为促进中国与日本之间的双边贸易,中国外汇交易中心周二公告称,经中国人民银行授权, 自6月1日(周五)起在银行间外汇市场发展人民币对日元直接交易.[ID:nSB1573198] --中国财政部和国家税务总局发布通知称,2011年1月1日至2015年12月31日期间,保险公司 按相关规定缴纳的保险保障基金可享受企业所得税税前扣除优惠.[ID:nSB1573284]  --国家统计局6/9公布5月工业品价格指数(PPI) (4月-0.7%) 5月居民消费价格指数(CPI) (4月3.4%) 1-5月固定资产投资 (1-4月20.2%) 5月社会消费品零售总额 (4月14.1%) 5月工业增加值 (4月9.3%) 5月房地产投资和销售情况月度报告 中国海关6/10公布5月进出口贸易数据 (4月贸易顺差184.2亿美元) 国家统计局6/18公布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告 6/29公布1-5月规模以上工业企业利润 ==============================================================================(完) --整理 周晓峰; 审校 曹巍浩/边竞