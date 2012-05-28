《热点透视》西班牙Bankia银行巨额纾困案是一把双刃剑

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Fiona Maharg Bravo; 编译 王兴亚

路透马德里5月26日电---Bankia银行(BKIA.MC)的巨额纾困案可谓利弊参半.这家西班牙银行已经请求政府援助190亿欧元来填补其资本缺口,该规模超出预期.政府援助将支撑一家具有系统重要性的机构.但重整规模暗示其他境况较差银行同样缺乏现金.马德里仅靠自己不大可能弥补这一缺口.

最近被国有化的Bankia母公司BFA进行资本重整,对预防进一步冲击应该大有帮助.该行新组建的董事会不包括政界代表,算得上万幸.董事会已经采取明智方式来巩固坏账缓冲资本.当一切确定之后,坏账拨备将覆盖Bankia银行整个贷款账簿的12.6%,以及房地产风险敞口总额的50%.另外,该行的核心一级资本充足率将达到9.5%,这是相当不错的水平.

Bankia的股东目前持有55%的股权,公司市值为31亿欧元;股东们的权益或将遭到严重稀释.尽管他们将有权参与将由BFA承销的Bankia高达120亿欧元的供股,但这些权利可能一文不值.其他债权人抽身将更为容易.该行已经决定不把40亿欧元的优先股转换为普通股,因为这些优先股主要为储户所有.

资产清理规模让人开始怀疑西班牙其他银行尚未确认的损失程度.的确,Bankia的房地产风险敞口在西班牙银行业中最高,并且大部分减计是因为上市公司股权价值下跌以及税收抵免.不过,Bankia还假定其8-10%的抵押贷款将成为坏账--是行业水平的三倍多.此外,该行对房地产曝险头寸的减计目前高于政府要求.

现在还不清楚西班牙政府将从何处寻求这笔额外资金.该国的银行业救助基金FROB仅剩下大约53亿欧元现金--与分析师预估需要的500至1,000亿欧元相比,可谓杯水车薪.一种选择就是,以西班牙主权债的形式注入资本,然后Bankia利用这些债券向欧洲央行换取现金.但这种方式类似于爱尔兰向其银行业发行本票,或将损及重建金融业信心的目标.西班牙依然拒绝向欧洲申请援助,而Bankia纾困案意味着其已无从反对.(完)