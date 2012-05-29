〔中国公开市场〕跨月因素市场反应平淡,央行续回笼平滑流动性(更新版)

香港个股：汇丰早盘中段逆市小涨，上日伦敦回购近2,800万英镑股份
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
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* 28天正回购操作量500亿元,利率持平
* 本周提前实现净回笼
* 市场对跨月因素反应平淡,央行续回笼资金
路透上海5月29日电---跨月因素并未对中国银行间宽裕的资金面造成扰动.即便在到期规模维持低位情况下,央行公开市场周二依然通过28天期正回购操作吸收了500亿元人民币,并提前实现资金净回笼,旨在平衡市场流动性.
上海一银行分析师表示,目前公开市场的主要目的是平滑流动性.央行年内再度调降存款准备金率后,市场利率处于相对低位.机构对跨月的反应也比较平淡,因此央行仍出手500亿元的正回购,实现稳定流动性的效果,"不希望太紧,也不希望太松".
央行公告显示,稍早在公开市场进行的500亿元28天期正回购,中标利率仍持稳在2.80%.业内人士此前透露,周一公开市场一级交易商仅申报了28天和91天期正回购需求,央票继续暂停.
"现在的公开市场就是平滑流动性,"华南一银行交易员称.
得益于正回购连续的平滑,据路透统计显示,6月正回购到期规模已达2,800亿元.本周央票和正回购到期量合计230亿元,其中央票30亿元,正回购200亿元.
中国央行从5月18日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年以来第二次调降.业内人士预计,降准实施后预计将释放流动性4,500亿元左右.
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
------------------------------------
央票发行(周二) --
(周四) --
正回购 (周二) 500
(周四) 待定
央票到期 30
正回购到期 200
====================================(完)
--发稿 冉莹; 审校 杨淑祯
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该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月23日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(28日)招标增 发总额不超过132亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、第一期 和第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第三、一、二期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：42亿元；20年：30亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月28日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3/2 起息日 1年：1/23；7/20年：1/9