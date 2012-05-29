〔中国公开市场〕跨月因素市场反应平淡,央行续回笼平滑流动性(更新版)

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* 28天正回购操作量500亿元,利率持平

* 本周提前实现净回笼

* 市场对跨月因素反应平淡,央行续回笼资金

路透上海5月29日电---跨月因素并未对中国银行间宽裕的资金面造成扰动.即便在到期规模维持低位情况下,央行公开市场周二依然通过28天期正回购操作吸收了500亿元人民币,并提前实现资金净回笼,旨在平衡市场流动性.

上海一银行分析师表示,目前公开市场的主要目的是平滑流动性.央行年内再度调降存款准备金率后,市场利率处于相对低位.机构对跨月的反应也比较平淡,因此央行仍出手500亿元的正回购,实现稳定流动性的效果,"不希望太紧,也不希望太松".

央行公告显示,稍早在公开市场进行的500亿元28天期正回购,中标利率仍持稳在2.80%.业内人士此前透露,周一公开市场一级交易商仅申报了28天和91天期正回购需求,央票继续暂停.

"现在的公开市场就是平滑流动性,"华南一银行交易员称.

得益于正回购连续的平滑,据路透统计显示,6月正回购到期规模已达2,800亿元.本周央票和正回购到期量合计230亿元,其中央票30亿元,正回购200亿元.

中国央行从5月18日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年以来第二次调降.业内人士预计,降准实施后预计将释放流动性4,500亿元左右.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) --

(周四) --

正回购 (周二) 500

(周四) 待定

央票到期 30

正回购到期 200

====================================(完)

--发稿 冉莹; 审校 杨淑祯

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中国央行票据未到期一览表...................[CN/MMTCN-CFACT]

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