(重发)〔中国新债〕招商证券周四将发91天期40亿元短融,该券种为时隔六年后重启

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路透上海5月28日电---中国证券公司发行短期融资券自2005年暂停后再次启动.招商证券股份有限公司(600999.SS)周一公告称,将于周四(31日)招标发行40亿元人民币短期融资券,期限91天.

中债登数据显示,包括招商证券、国泰君安、海通证券(600837.SS)(6837.HK)、中信证券(600030.SS)(6030.HK)以及广发证券(000776.SZ)在内的五家券商在2005年分别发行了一只短融,总金额29亿元,期限均为91天,参考收益率介于1.85%-2.06%之间.此后该券种再无发行记录.

刊登在上海清算所的公告并显示,该期短融通过中国人民银行债券发行系统招标的时间是周四上午10:00-11:00;采用承销团承销方式,承销机构包括工商银行(601398.SS)(1398.HK)、招商银行(600036.SS)(3968.HK)以及中信证券等.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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招商证券 86 40 3 5/31招标 招商银行 AAA 6/1 6/4

(600999.SS) 中信证券等

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